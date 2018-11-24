رياضة | HD رابط كورة ستار مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر مباراة تتوتنهام وتشيلسي بث مباشر(الدوري الانجليزي)

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HD رابط كورة ستار مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر مباراة تتوتنهام وتشيلسي بث مباشر(الدوري الانجليزي)

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HD رابط كورة ستار مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر مباراة تتوتنهام وتشيلسي بث مباشر(الدوري الانجليزي)

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية

HD رابط كورة ستار مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر مباراة تتوتنهام وتشيلسي بث مباشر(الدوري الانجليزي)