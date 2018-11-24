شكرا لقرائتكم تشافي يعلن اعتزاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برشلونة - أ ف ب | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 21:17

كشف النجم السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني تشافي هرنانديز أنه يخوض موسمه الأخير مع السد القطري الذي يدافع عن ألوانه منذ 2015، وذلك من أجل الانتقال إلى التدريب.



ونقلت اذاعة «كادينا سير» الإسبانية عن بطل مونديال 2010 قوله في وقت متأخر «إنه عامي الأخير. سأبلغ التاسعة والثلاثين من عمري في كانون الثاني (يناير)، وأعتقد أن الوقت حان لكي أقول وداعا»، ويأتي موقف تشافي الذي خاض 133 مباراة دولية بقميص إسبانيا.

وترك تشافي الذي يعتبر رمزا للكرة السلسة إن كان مع برشلونة الذي توج معه بـ25 لقبا (بينها 4 في دوري أبطال أوروبا)، أو المنتخب الإسباني الذي توج معه بكأس أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، النادي الكاتالوني وهو ما زال في قمة عطائه.