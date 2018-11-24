شكرا لقرائتكم ياسمين مدني: طموحي المشاركة في بطولة «الفورمولا1» و«رالي حائل» أمنيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - حاورها - عبدالله بن جمعة | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 21:11

سجلت السعودية ياسمين مدني اسمها كأول سيدة سعودية تفوز بأول سباق رسمي للسيدات وذلك عندما حققت لقب بطولة SWS-SPRING العالمية على حلبة FunXtreme في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، و«الحياة» أجرت معها الحوار التالي:

> حدثينا عن هذا الإنجاز؟

- سعادتي لا توصف ولله الحمد في تحقيقي اول بطولة للسيدات في سباقات الكارتينج بالمملكة العربية السعودية SWS-SPRING العالمية على حلبة FunXtreme في ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية وبهذه المناسبة وهي أقل ما يمكن تقديم هذا الانجاز لوالدي أطال الله بعمرهما واللذان شجعاني على ممارسة هذه الرياضة وسانداني منذ بدء ممارستي لها وكانا المحفزين الاولين، وسبقت مشاركتي في البطولة تدريبات على الحلبة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وأنا فخورة بهذا الإنجاز وفخورة بالدعم الذي تلقاه المرأة السعودية واتاحت الفرصة لها لإبراز مواهبها وقدراتها في الميادين المحلية والعالمية بإذن الله.



> هل لك أن تصفي لنا أجواء السباق؟

* كانت اجواء حماسية وتنافسية حتى اللفة الاخيرة بيني وبين المتسابقات على رغم الصعوبات التي واجهتني في بداية الانطلاق والتي استطعت في التغلب عليها الحمد لله، اجواء السباق بشكل عام كانت تنافسية ورائعة وذات طابع خاص كونها أول بطولة للسيدات في السعوديات ضمن بطولة عالمية.

> في أي عام بدأتي ممارسة هذه الرياضة؟

- منذ عام ٢٠١٦ وكان عمري حينها ١٤ وخلال هذين العامين تكونت لدي الخبرة والتدريب للخوض غمار التجربة في الحلبات

> هل أنت حاصلة على رخصة قيادة للسيارة؟ ورخصة خاصة للمشاركة في السباق؟

- عمري الآن 16 عاماً ومازلت تحت السن القانونية، وفي ما يتعلق برخص المشاركة في السباقات تختلف تماما عن تلك الرخص التي تسمح لنا بقيادة السيارة في المدن، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للأمير خالد بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على الدعم الذي لقيته من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية حيث تم إصدار رخصة خاصة لي في اكتوبر للمشاركة في سباق ROTAX والذي اقيم في البحرين.

واحقاقا للحق فقد حظين زميلاتي بنفس الدعم الذي لقيته من قبل الاتحاد حيث تم إصدار رخص لجميع زميلاتي المشاركات في السباق على حلبة FunXtreme لتسهيل مشاركتهن بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المحلية والدولية.

> هل لديك مشاركات سابقة وما هي المراكز التي حققتها في هذه السباقات؟

- أول سباق شاركت فيه كان سباق mini Olympics بالبحرين وفزت بالمركز الاول.

> أي السيارات تفضلين في سباقات الكارتينج؟

- بكل تأكيد سيارات ROTAX والتي تتجاوز سرعتها 140 كم في الساعة.

> بالعودة إلى البدايات، هل واجهت صعوبات لدى بدء ممارستك هذه الرياضة؟

- الصعوبة تتلخص في شقين، الاول انه عندما بدات تبرز موهبتي في هذه الرياضة لم يكن هناك إمكانية القيادة للسيارة في بلدي بسبب عدم السماح للمرأة في القيادة، اما الشق الثاني كان يتمثل بصغر سني مقارنة بسن المتسابقات عندما بدأت في المنافسة على حلبات خارج المملكة.

> هل يوجد عدد كبير من المواهب النسائية السعودية؟

- نعم هناك عدد كبير من المواهب السعودية النسائية وخير ما نستدل به نتائج أول سباق في بطولة SWS-SPRINT العالمية حيث كان هناك مشاركة من جنسيات متعددة إلا أن المراكز الأولى انحصرت بثلاث فائزات من السعودية وهذا يؤكد ان المملكة ولله الحمد تزخر بالمواهب الشابة والتي نتمنى ان نراها على منصات التتويج العالمية وان نتشرف بتمثيل بلدنا خير تمثيل.

> ما هي حاجاتكم مع بداية عهد جديد للسيدات في المملكة ضمن سباق السيارات؟

- على رغم وجود عدد من الحلبات المتميزة في السعودية المتخصصة في سباقات الكارتينج وعلى مستوى عالٍ من حيث الأمان والتجهيز إلا أننا لازلنا بحاجة لحلبة موثقة من قبل الاتحاد الدولي للكارتينج CIK

كما سيحفز المزيد من السيدات ويسهم في زيادة الإقبال النسائي على رياضة السيارات.

> هل من دعم تلقينه من المسؤولين عن اللعبة؟

- نعم دعم يشكرون عليه من حيث التشجيع والتحفيز الدائمين وتسهيل المشاركات وتقديم كل ما يمكن تقديمه، ومن المعروف عن رياضة السيارات أنها رياضة مكلفة ومن حيث المعاملات الرسمية والرخص وغيرها لا يوجد اي صعوبة، والصعوبة تكمن في عدم قدرتي على التدريب الدائم لعدة عوامل، واتطلع بإذن الله ان القى الدعم والرعاية من بعض الجهات والمؤسسات في القطاع الخاص كما هو متعارف عليه في رياضة السيارات لا تمكن من تمثيل بلدي في كافة الميادين العالمية.

> لو سنحت لك الفرصة هل سنشاهدك في رالي حائل؟

- أتمنى ذلك فالراليات من الرياضات ذات المتعة في القيادة انما انا مختصة بسباقات الكارتينج و ROTAX واطمح في الوصول العالمية على سباقات الفورمولا1.