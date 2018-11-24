شكرا لقرائتكم توتنهام وتشلسي في دربي مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 21:05

ستكون مباراة الدربي بين توتنهام وتشلسي في الواجهة حين يعاود الدوري الإنكليزي لكرة القدم نشاطه في نهاية الأسبوع الحالي بعد عطلة المباريات الدولية، وذلك عندما يلتقيان اليوم (السبت) على ملعب «ويمبلي» في المرحلة الثالثة عشرة.



ويعول توتنهام على هدافه هاري كاين الذي لعب دور البطل بقيادة إنكلترا إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية بتسجيله هدف الثأر من كرواتيا (2-1) في الدقائق الأخيرة، متسببا بهبوط وصيفة بطلة مونديال روسيا 2018 إلى المستوى الثاني.

لكن في حين أن إنكلترا تواصل البناء على النتيجة الرائعة التي حققتها في مونديال روسيا بوصولها إلى نصف النهائي بتشكيلة شابة، يعاني توتنهام من تأثير كأس العالم على لاعبيه لأن كاين واحد من ثلاثة لاعبين فقط لم يتعرضوا لإصابة عضلية من أصل 12 لاعبا من فريقه شاركوا في نهائيات روسيا 2018.

ويدخل سبيرز الى مباراته مع جاره تشلسي، وهو يحتل المركز الرابع بفارق نقطة خلف الأخير و5 خلف مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر، وبالتالي سيحاول جاهدا الحصول على النقاط الثلاث والحاق الهزيمة الأولى بضيفه ومدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري.

وفي العاصمة ايضا، يبدو مانشستر سيتي مرشحا لمواصلة تحليقه وتحقيق فوزه الخامس تواليا، عندما يحل ضيفا السبت على وست هام يونايتد الذي يشرف عليه مدربه السابق التشيلي مانويل بيليغريني.

وسيحاول ليفربول البقاء قريبا من سيتي حين يحل ضيفا على واتفورد مع الأخذ بالاعتبار المواجهة الهامة التي تنتظره في منتصف الأسبوع على أرض باريس سان جرمان في مباراة قد يحسم عبرها رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بطاقة ثمن النهائي.