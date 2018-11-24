شكرا لقرائتكم تشلسي يمدد عقد كانتيه 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 21:08

أعلن نادي تشلسي، ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتيه خمس سنوات حتى 2023، وكان الدولي الفرنسي إبن الـ 27 عاما انتقل إلى تشلسي من ليستر سيتي صيف العام 2016، وقد فرض نفسه في تشكيلة المدرب الجديد للنادي اللندني ونابولي الإيطالي سابقا ماوريتسيو ساري.



وكتب تشلسي على موقعه الرسمي في شبكة الإنترنت: «نغولو كانتيه مدد إقامته في ستامفورد بريدج من خلال التوقيع على عقد جديد لخمس سنوات»، من جانبه، صرح اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم الصيف الماضي في روسيا: «أنا سعيد جدا بتمديد بقائي مع تشلسي. أمضيت عامين جيدين، وأتمنى أكثر في المستقبل».

وأضاف: «منذ أن جئت إلى هنا، تحسنت بشكل كامل كلاعب، تحديت نفسي وحصلت على بعض الجوائز التي لم أفكر أبداً بها».

ولم تكشف التفاصيل المالية للعقد الجديد، وكان كانتيه، لاعب كاين الفرنسي السابق، انضم الى النادي اللندني في 2016 مقابل نحو 30 مليون جنيه استرليني (38,5 مليون دولار) بعد أن أمضى موسما واحدا مع ليستر ساهم خلاله في إحراز الفريق بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه، وساهم كانتيه في الموسم التالي بتتويج تشلسي بطلا، واختير أفضل لاعب في ذلك الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وقالت مديرة النادي مارينا غرانوفسكايا: «نحن سعداء بأن يوقع نغولو عقدا جديدا ويرى مستقبله على المدى الطويل مع تشلسي».