شكرا لقرائتكم رونالدو يعاود نشاطه مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 21:08

يعاود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشاطه بعد فترة توقف الدوري الإيطالي بسبب المباريات الدولية، وذلك عندما يخوض يوفنتوس البطل والمتصدر مباراة سهلة اليوم (السبت) على أرضه ضد سبال الخامس عشر في المرحلة الثالثة عشرة.



وبعد أن ابتعد عن المباريات بسبب قراره عدم المشاركة موقتا مع منتخب بلاده الذي كان بين المنتخبات الأربعة التي حجزت بطاقات المربع الذهبي للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، يسعى رونالدو الى الافادة من الراحة التي حصل عليها من أجل قيادة يوفنتوس الى فوزه الرابع تواليا والـ12 في 13 مرحلة.

وسافر رونالدو الذي سجل 8 أهداف في الدوري و9 في جميع اللقاءات التي خاضها مع فريقه الجديد، خلال فترة التوقف إلى لندن وكان حاضرا في مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركي جون ايسنر في بطولة الماسترز لكرة المضرب بصحبة نجله كريستيانو جونيور وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، قبل العودة الى تورينو لمعاودة تمارينه. ويلعب يوفنتوس اللقاء ضد سبال وتفكير رجال المدرب ماسيميليانو اليغري منصب على الأرجح على ينتظرهم الثلثاء عندما يستضيفون فالنسيا الإسباني في دوري الأبطال، لاسيما بعد خسارة الجولة الماضية في ملعبهم ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي (1-2).

وبامكان اليغري أن يعول على الحضور البدني لرونالدو والمعنويات المرتفعة لنجمه الآخر الأرجنتيني باولو ديبالا الذي افتتح أخيرا رصيده التهديفي مع بلاده بقيادتها الإثنين للفوز على المكسيك 2-صفر وديا.