شكرا لقرائتكم الأهلي يقيل كارتيرون وحسومات ضخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 00:39

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق «الأحمر» الفرنسي باتريس كارتيرون، وتعيين المدرب العام الوطني محمد يوسف بديلا بشكل موقت بعد خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية العربية إثر تعادله في مباراة إياب دور الـ16 مع الوصل الإماراتي (1-1) ، علما أن نتيجة مباراة الذهاب بملعب برج العرب بالإسكندرية انتهت بالتعادل على ملعبه (2-2) . وهي البطولة الثانية التي يفقدها بطل الدوري المصري خلال أسبوعين بعد خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.



ووفقا لبيان «القلعة الحمراء» على الموقع الرسمي للنادي :»قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ بمنصب مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديرا فنيا موقتا لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد». وكانت إدارة الأهلي قررت عقوبات مالية كبيرة بخصم ١٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بعد مباراة الوصل الإماراتي ، وهي العقوبة ذاتها التي أقرتها بعد السقوط في نهائي البطولة الإفريقية.

في سياق متصل، رفض الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري استبعاد لاعبي الأهلي من مواجهة النيجر في مارس المقبل ضمن الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

على جانب آخر، قرر رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة إبراهيم عثمان تحويل الحارس المخضرم عصام الحضري إلى التحقيق بعد تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بوروندى لمواجهة فريق «ماسيجير نيجوزى» في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الأربعاء المقبل.