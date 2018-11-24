شكرا لقرائتكم دورتموند يحتفظ بالكاسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 21:22

يبدو المهاجم الإسباني الدولي باكو ألكاسير في طريقه للتوقيع نهائيا مع بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، حتى 2023، بحسب ما كشفت صحيفتا «بيلد» و«كيكر» الألمانيتان.



وقرر دورتموند الذي يتصدر حاليا الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن بطل المواسم الستة الماضي وصاحب المركز الخامس بايرن ميونيخ، تفعيل بند في عقد الإعارة من

وقرر دورتموند الذي يتصدر حاليا الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن بطل المواسم الستة الماضي وصاحب المركز الخامس بايرن ميونيخ، تفعيل بند في عقد الإعارة من برشلونة يسمح له بالتعاقد نهائيا مع الإسباني البالغ 25 عاما، مقابل 21 مليون يورو. وقدم المهاجم الدولي بداية موسم رائعة مع الفريق بتسجيله 8 أهداف في مبارياته الست الأولى في الدوري، بينها هدف الفوز على بايرن ميونيخ (3-2) في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وأصبح ألكاسير الذي بدأ مشواره الاحترافي مع فالنسيا عام 2009 قبل التوقيع مع برشلونة عام 2016 ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الألماني.

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