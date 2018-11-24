شكرا لقرائتكم ألكاسير يوقع نهائياً مع دورتموند حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ ساعتين في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 00:58

وقع المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير عقداً نهائياً مع بوروسيا دورتموند حتى 2023، بحسب ما أعلن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم أمس (الجمعة)، مؤكداً ما نشرته صحيفتا «بيلد» و«كيكر».



وأوضح المدير الرياضي لنادي دورتموند ميكايل تسورك: «إننا فعلنا بند شراء اللاعب في عقد الإعارة».

وسيمتد عقد ألكاسير المعار من نادي برشلونة الإسباني في بداية الموسم الحالي، حتى 30 حزيران (يونيو) 2023.

ولم يكشف دورتموند عن قيمة الصفقة، لكن الصحيفتين قدرتاها بنحو 21 الى 23 مليون يورو، إضافة الى 5 ملايين مكافآت. وقرر دورتموند، الذي يتصدر حالياً الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن بطل المواسم الستة الماضية وصاحب المركز الخامس بايرن ميونيخ، تفعيل بند في عقد الإعارة من برشلونة يسمح له بالتعاقد نهائياً مع الإسباني البالغ 25 عاماً.

وقدم المهاجم الدولي بداية موسم رائعة مع الفريق، وأوضح دورتموند في بيان: «في كل المسابقات، شارك في ثماني مباريات رسمية وسجل تسعة أهداف في 303 دقائق، بمعدل هدف كل 44 دقيقة.

وسجل ألكاسير ستة أهداف في ثماني مباريات في الدوري، بينها هدف الفوز على بايرن ميونيخ (3-2) في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.