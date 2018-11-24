شكرا لقرائتكم قمة نارية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز فى نهائى ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساء اليوم، السبت، صوب ملعب "المونومينتال" لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين عملاقي الكرة الارجنتينية ريفربليت وبوكا جونيورز فى "إياب" نهائى كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، مما يجعل جميع الاحتمالات واردة في مباراة اليوم.

يخوض بوكا جونيورز النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، مما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه.

ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بأخر ألقابه فى عام 2015.

وتعد هذه المرة الاولى فى تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس "دورى ابطال أمريكا الجنوبية" التى انطلقت عام 1960 التى يلتقى فيها عملاقى الأرجنتين فى نهائى المسابقة، علماً بأن أندية الارجنتين هى الأكثر تتويجاً بلقب تلك البطولة "25 مرة" متفوقة على أندية البرازيل التى توجت باللقب فى 18 مناسبة.

وضمت قائمة بوكا جونيورز لمباراة اليوم كلاً من، أندرادا، روسي، لامبي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: ماجالان، جولتز، أولازا، بافريني، إزيكيردوز، إيمانويل ماس، جارا، وفي الوسط جاجو، بيريز، باريوس، نانديز، فيا، ألميندرا، رينوسو، كاردونا، وفي الهجوم: تيفيز، بافون، بينديتو، أبيلا، زاراتي، إسبينوزا.

وجاءت قائمة ريفر بليت كالتالي: فرانكو أرماني، جيرمان لوكس، إنريكي بولونيا في حراسة المرمى، وفي الدفاع: جوناتان مايدانا، خافيير بينولا، جونزالو مونتيل، ميلتون كاسكو، لوكاس مارتينيز، كوراتا، خورخي موريرا، لوتشيانو لولو، ناهويل جاياردو، كيفين سيبيل، وفي الوسط: ليوناردو بونزيو، جونزالو مارتينيو، إزكويل بلاسيوس، إيجناسيو فرنانديز، إنزو بيريز، خوان كينتيرو، برونو زوكليني، كاميلو مايادا، نيكولاس دي لا كروز، سانتياجو سوسا، كريستيان فيريرا، وفي الهجوم: لوكاس براتو، رودريجو مورا، سانتوس بوري، إيجناسيو سكوكو، جوليان ألفاريز، بنجامين.



مران ريفر بليت

جماهير بوكا جونيورز