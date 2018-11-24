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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها،  الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية.

الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية

 

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