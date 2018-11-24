شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 11 / 2018 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية. الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية الزمالك يكشف حقيقة عقوبة أوباما بعد الفوز على الداخلية اللائحة تمنع اتحاد الكرة من إستقدام حكام أجانب لبيراميدز أمام النجوم إغلاق التسجيل في اليوم الأول لعمومية الأهلى العادية وعدم اكتمال النصاب على ماهر: الأهلى "بيتى" والأجنبى قادم للحصول على دولارات على الفاضى الأهلى يحصل على استشارة مانويل جوزيه فى ملف المدرب الجديد 2554 عضو سجلوا في اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للأهلي كارتيرون لـ" جمهور الاهلى " : "بحبكم سامحونى" أعضاء طنطا يفوضون مجلس الإدارة بالجمعية العمومية العادية الإسماعيلى يصل بوروندى بعد 17 ساعة سفر

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