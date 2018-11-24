شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك و الجيش فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 / 1 فى إطار الجولة الرابعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2018/2019 .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الزمالك على طنطا 3 / 0 و الطيران على دمنهور 3 /0 ومصر للبترول على هليوليدو 3 /0.

كما فاز الاتحاد السكندرى على القناة بنتيجة 3 / 1 فيما حقق طلائع الجيش الفوز على الحوار بنتيجة 3/0 والشمس على سبورتنج بنتيجة 3/2.