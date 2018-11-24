"الأهلي احتضر بمن حضر".. عودة الرجل الحديدي.. والساحر البرتغالي يظهر من جديد.. و4 أسماء لخلافة كارتيرون

كتب: ضياء السقا

"الأهلي بمن حضر".. مقولة شهيرة داخل القلعة الحمراء، في إشارة إلى قدرة المارد الأحمر على الفوز بدون تأثر بأي غيابات أو إصابات، ولكن يبدو أن هذه العبارة تحولت إلى "الأهلي احتضر بمن حضر"، إذ فقد النادي بطولتين في إسبوعين فقط، مما ترتب عليه إقالة كارتيرون من تدريب الفريق، والبدء في رحلة البحث عن مدرب أجنبي جديد.

وبعد أيام من خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، ودع المارد الأحمر، بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

قرارات صارمة لمجلس الأهلي وعودة الرجل الحديدي

وبعد ساعات من الخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ، الملقب بالرجل الحديدي، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

وفي سياق متصل، أعلن محمد يوسف المدرب العام للأهلي خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق عقب الخروج من البطولة العربية.

وأوضح يوسف أن تلك العقوبة تأتي تكرارا للعقوبة التي تم إقرارها على اللاعبين بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي.

الساحر يظهر في الصورة والمفاضلة بين 4 أسماء

ومن ناحية أخرى بدأ الأهلي مشوار البحث عن مدرب أجنبي، حيث أكدت وسائل إعلام أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة خاصة مع مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق، والذي يلقبه الجماهير الحمراء بالساحر البرتغالي، وذلك في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك، لاستشارته في ملف تعيين المدرب الجديد.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية أن الأهلي يفاضل بين أكثر من اسم لتدريب الفريق من بينهم البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك السابق، والأرجنتيني رامون دياز المدرب السابق لاتحاد جدة السعودي، والبرتغالى باولو دوراتى، المدير الفنى السابق لمنتخب بوركينا فاسو، والأورجويانى دانييل كارينيو المُقال من تدريب النصر السعودي.