شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ينهى إجراءات وصول مدرب الأحمال التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات وصول المدرب التونسى زيد بن حمودة الذى تولى منصب مخطط الاحمال بالجهاز الفنى للفريق بقيادة لوك ايميل.

أعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من (البلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا والبلجيكى جان فرانسوا مدربًا عامًا والتونسى زيد بن حمودة مخطط للأحمال و محمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى) ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.