شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف مفاوضاته للتعاقد مع مدرب أجنبى بعد إقالة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف النادى الأهلي مفاوضاته خلال الساعات الماضية للإعلان عن مدربه الجديد بعد إقالة الفرنسي كارتيرون عقب توديع البطولة العربية أمس الأول الخميس، على يد الوصل الإماراتي خاصة أن هذا الخروج جاء بعد أيام قليلة من خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى فى نهائى البطولة.

وبمجرد إقالة كارتيرون وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً بجانب تعيين سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة، بدأت إدارة الاهلي البحث عن مدرب أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، وينوى مجلس الأهلي الإعلان عن هذا المدرب فى غضون أسبوع.