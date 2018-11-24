شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يبحث عن الهروب من دوامة الهبوط بالفوز على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود أن المباراتين القادمتين لفريقه فى الدورى ، والفوز بهم وحصد الـ6 نقاط سيجعلون الفريق بالمنطقة الآمنة بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز خلال نهاية الدور الاول من البطولة وحصد مركز متقدم يجعلة يبتعد عن دائرة الهبوط . يخوض فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى المدير الفنى للفريق معسكر مغلق بمدينة الاسكندرية استعدادا لمباراة فريق وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز . ويدخل فريق حرس الحدود المباراة بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة بعد حصد 15 نقطة .

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