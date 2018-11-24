شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعسكر بالإسكندرية استعدادا لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى المدير الفنى للفريق ،معسكر مغلق أمس الجمعة بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز .

وفاز فريق حرس الحدود على نظيرة المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ15من الدورى الممتاز ويسعى الفريق العسكرى بالفوز بجميع المباريات المتبقية من عمر الدور الأول من البطولة بحصد مركز متقدم يجعله يبتعد عن دائرة الهبوط .

ويدخل فريق حرس الحدود المباراة بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة بعد حصد 15 نقطة.