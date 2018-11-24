شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة العاشرة بدورى عمومي سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ،منافسات الجولة العاشرة بدورى العمومى لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،المنصورة مع سبورتنج و الجزيرة مع الشمس والطيران مع 6أكتوبر .
فيما يتقابل الأهلى مع مدينة نصر و النصر مع هليوليدو و سموحة مع المعادى و الزهور مع السنطة.
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