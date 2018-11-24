شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة العاشرة بدورى عمومي سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ،منافسات الجولة العاشرة بدورى العمومى لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،المنصورة مع سبورتنج و الجزيرة مع الشمس والطيران مع 6أكتوبر .

فيما يتقابل الأهلى مع مدينة نصر و النصر مع هليوليدو و سموحة مع المعادى و الزهور مع السنطة.