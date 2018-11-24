"صلاح بين شقي الرحى".. "أجيري" يُحرض الفرعون على ترك ليفربول.. ورد ناري من "كلوب"

كتب: ضياء السقا

نشبت خلال الساعات الماضية، حرب تصريحات متبادلة بين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، وخافيير أجيري، مدرب المنتخب الوطني، مما وضع الفرعون في مأزق.

"أجيري" يُحرض الفرعون على ترك ليفربول

وحرض أجيري صلاح على ترك ليفربول والبحث عن ناد أخر، في حال فشل الريدز في التتويج بألقاب خلال الموسم الجاري.

وقال أجيري في تصريحات لقناة"أون سبورت": "صلاح قد يترك ليفربول بعد عام أو إثنين لو الفريق لم يفز ببطولات".

وأضاف: "كلوب يعرف هذا جيداً ولذا يعمل جاهداً للفوز ببطولات".

كلوب يرد

من جانبه رد كلوب على تصريحات أجيري، قائلا: "لا أعلم لماذا يقول الناس في مصر مثل هذا الكلام".

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد: "لا أوافق على التصريحات الصادرة من المدير الفني للمنتخب المصري لكنه حر فيما يقول".

وتابع المدرب الألماني: "يمكن أن أقول، إذا لم يفز أجيري ببطولتين مع مصر عليه أن يُغادر".

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 6 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أجويرو بـ8، يليه هازارد وأوباميانج بـ7 لكل منهما.

وفاز صلاح منذ أيام بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

وتوج الفرعون مؤخرا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز بـ30 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي بعد مرور 12 جولة، فيما يتصدر الريدز مجموعته في دوري أبطال أوروبا.