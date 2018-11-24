رسالة مؤثرة من "كارتيرون" لجماهير الأهلي بعد إقالته

كتب: ضياء السقا

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد إقالته من تدريب الفريق الأحمر.

وكتب كارتيرون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أعزائي المشجعين ، أصدقائي ، من الصعب بالنسبة لي الليلة ان أقول لكم كم أنا أحبكم ، من أعماق قلبي ، لقد كنت أعيش حلما ، اغفرو لي لعدم الحصول علي الكأس ، وأتمني لكم كل خير".

وأقال مجلس الأهلي كارتيرون، عقب خروج الفريق من البطولة العربية، وتم تكليف محمد يوسف كمدير فني مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد، كما تم تعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.