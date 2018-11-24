ملف الجمعة.. كلوب يهاجم أجيري.. وكارتيرون يعلق على رحيله من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (مصراوي):
شهد يوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة سواء بتصريح باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي بعد خروجه من القلعة الحمراء، أو موقف الأحمر من الاستعانة بالبرتغالي مانويل جوزيه لاختيار خليفة كارتيرون، بجانب هجوم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على خافيير أجيري مدرب منتخب مصر.
مصراوي الرياضي يستعرض أبرز هذه الأحداث في التقرير التالي:
تأجيل عمومية الأهلي للسبت لعدم اكتمال النصاب القانوني
بعد إحالته للتحقيق.. الحضري: أمي أغلى من أي حاجة (صورة)
تقرير بالأرقام.. ماذا قدم كارتيرون في 160 يومًا مع الأهلي؟
الساعات الأخيرة لكارتيرون فى الأهلي.. توقع الإقالة.. وتحول إلى النقيض قبل مواجهة الوصل
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يونس لمصراوي: ميدو خارج حسابات المصري.. وندرس أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب
تقرير.. 4 أزمات تواجه يوسف في مهمته الثانية مع الأهلي
أول تعليق من كارتيرون بعد رحيله عن الأهلي
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تقرير.. حركة المصريين في أوروبا.. 6 انتقالات صيفية بين الظهور الخافت والاختفاء
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