رياضة | مانويل جوزيه يرشح مساعده لتدريب الأهلي

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رشح مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مواطنه بيدرو بارني لتدريب الفريق خلفًا لباتريس كارتيرون. ويتحفظ مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على اسم بيدرو بارني لأنه ليس من الأسماء اللامعة في عالم التدريب وله تجربة فاشلة مع الإسماعيلي. ويميل رئيس الأهلي لأن يضع المدرسة البرتغالية كأولى المدارس التى سيتم اختيار المدير الفنى الجديد منها.

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