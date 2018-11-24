رياضة | يلا كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة لايف HD رابط يوتيوب بث مباشر مباراة ليفربول اليوم (بث حي)

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سيكون عشاق الدوري الإنجليزي والفرعون المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب فيكارج رود أبوابه لاستضافة مباراة واتفورد وليفربول في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث الأسطورة مباشر اتش دي شاهد مباراة محمد صلاح اليوم السبت .
يلا كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة لايف HD رابط يوتيوب بث مباشر مباراة ليفربول اليوم (بث حي)
يرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم ماضية، الريدز يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض لأي هزيمة ببطولة الدوري هذا الموسم، ويسعي الليفر للفوز ومواصلة الزحف نجو مزاحمة السيتي على اللقب.
يلا كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة لايف HD رابط يوتيوب بث مباشر مباراة ليفربول اليوم (بث حي)
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