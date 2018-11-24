رياضة | كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمباراة سبال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمباراة سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماسمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة فريقه لمباراة سبال اليوم السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

قائمة يوفنتوس أمام سبال

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بيرين

خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، بن عطية، ساندرو، بارزالي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا، بونوتشي

خط الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بينتاكور، كوادرادو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا، مانزوكيتش، دوجلاس كوستا، كين،