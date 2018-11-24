رياضة | موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة نظيره نادي أتليتكو مدريد، يوم السبت 24 نوفمبر في الساعة 9:45 مساءً على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ويرغب برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليجا للموسم الثاني على التوالي، خاصة بعد فوزه علي ريال مدريد بخماسية هذا الموسم.

ومن المقرر أن يذاع لقاء أتليتكو مدريد وبرشلونة بالجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ونجح نادي أتليتكو مدريد في جمع 23 نقطة في 12 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز الثالث.

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