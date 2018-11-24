رياضة | موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف النادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري بلقاء المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد تأجيل مباريات عديدة للمشاركة في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب استاد السلام الدولي بالقاهرة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

أرقام الأهلي والمقاولون في الدوري هذا الموسم

الأهلي خاض حتى الآن ست مباريات فقط منذ بداية الدوري المصري، واستطاع أن يحقق الفوز في ثلاث جولات على أندية المصري، ودجلة، والحدود، وتعادل مع الإسماعيلي، والانتاج، قبل أن يتلقى الخسارة على يد الاتحاد السكندري في آخر مبارياته بالدوري.

أما المقاولون العرب يدخل من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري المحلي، ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس تمكنوا من اعتلاء المركز الثامن بجدول الترتيب بالدوري المصري، الفريق الذي خاض حتى الآن 13 مباراة نجح في الفوز في أربع جولات، وتعادل في خمس، وخسر في مثلهم، ليحصد المقاولون 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وقررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة إقامة مباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وسيتم نقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من خلال شاشة قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت، حيث ستسبق بداية المباراة إقامة استديو تحليلي على كل قناة يقوم بالتحليل الفني للفريقين قبل وبعد المباراة.