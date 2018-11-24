مجمع الوحدة التجاري دون رخصة بناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

منحت أمانة العاصمة المقدسة إدارة نادي الوحدة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح وضع المجمع التجاري المطل على شارع داخلي بحي العمرة، نتيجة تشييده دون رخصة بناء، بحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، مما دفع عددا من مستثمري المجمع إلى إغلاق محلاتهم، وذلك بعد رفض بلدية العمرة الفرعية تجديد الرخصة لهم بحجة أن المجمع دون رخصة بناء، الأمر الذي كبد المستثمرين خسائر مالية.

من جانبها، تعمل إدارة النادي الحالية برئاسة حاتم خيمي على استغلال المهلة التي منحت لهم من قبل أمانة العاصمة المقدسة، من خلال إحالة الموضوع إلى مكتب هندسي لعمل الإجراءات اللازمة للمجمع من خرائط ونحوها، ومن ثم رفعها إلى أمانة العاصمة المقدسة لعمل رخصة بناء للمجمع وتصحيح وضعه قانونيا.

وفي حال تعذر استخراج الرخصة خلال هذه المهلة، فمن المرجح أن تزيد فترة السماح على ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وأشارت المعلومات إلى أن النادي جرى منحه خلال مهلة الثلاثة أشهر تعميدا بعمل عقود تجارية لمن أراد أن يستثمر في المجمع، كما منح المحل الوحيد المتبقي من المجمع حاليا صورة من التعميد لإبرازها لمنسوبي البلدية في حال أجروا جولة ميدانية على المحلات.

يذكر أن المجمع التجاري لنادي الوحدة لم تستأجر منه سوى ثلاثة محلات، إضافة إلى محل خصص لمتجر النادي، كما لم يتبق من المحلات التي استؤجرت سوى محل واحد فقط، بعد أن اضطر أرباب المحلات الأخرى إلى إغلاقها نتيجة تكبدهم خسائر مالية.