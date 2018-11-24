شكرا لقرائتكم متعب : الحكم المغربى قال لعاشور أنا مش الحكم الجزائرى فى مباراة الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أن طرد حسام عاشور قائد الأهلى عقب إعتراضه على الحكم المغربى لمباراة الوصل الإماراتى ، لا يصح من قائد الأهلى ولكن هناك ظروف أدت لهذا الطرد والعصبية الزائدة من عاشور.

تابع متعب فى تصريحات لقناة ONSPORT قمت بالإتصالا بحسام عاشور عقب المباراة وحكى لى تفاصيل غضبه وعصبيته الزائدة فى المباراة قائلاً " عاشور قال أن الحكم المغربى أبلغه فى إحدى الكرات بأنه ليس الحكم الجزائرى مهدى عبيد الذى أدار لقاء الترجى التونسي فى مباراة الذهاب بدورى أبطال أفريقيا ،فى تلميح من الحكم المغربى بوجود مجاملة من الحكم الجزائرى للنادى الأهلى.

أضاف متعب ، كما أن الحكم قام بمهاجمة عاشور بلفظ خارج خلال اللقاء وهو ما أدي للعصبية الزائدة من عاشور.

أكد مهاجم الأهلى السابق أنه يطالب الاتحاد العربى بالتحقيق فى وقائع مباراة الوصل الإماراتى التى تعادل فيها الأهلى 1 / 1 ، ليودع البطولة العربية من دور الـ16.