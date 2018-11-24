شكرا لقرائتكم النصيرى يقود ليجانيس للفوز على الافيس وحرمان من تصدر الليجا.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرم ليجانيس ضيفه ديبورتيفو ألافيس، من تصدر الدوري الإسباني، بعدما تغلب عليه (1/0)، اليوم الجمعة، في الجولة الـ13 للمسابقة.

ويدين ليجانيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه المغربي، يوسف النصيري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 42.

وبذلك، رفع ليجانيس رصيده إلى 13 نقطة، في المركز السادس عشر، بينما توقف ديبورتيفو ألافيس عند 23 نقطة، في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، الذي سيواجه أتلتيكو مدريد، غدا السبت.

وهذا الفوز هو الثالث لليجانيس في الدوري، هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات، والتعادل في أربع.

وتعد هذه الخسارة الرابعة لألافيس، في الليجا هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات، والتعادل مرتين.



هجمة لالافيس

مشهد من اللقاء

ليجانيس

ليجانيس