اختتام سباقات العين للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، اختتمت أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة، في مدينة الختم، سباقات العين التأهيلية لركوب القدرة و التحمل 2018، والتي جرت بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمشاركة نحو 150 فارساً تأهل معظمهم في السباق.

وكرم حميد سعيد سالم بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، بحضور محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية بوذيب للفروسية، المشاركين في السباق التعليمي التدريبي من طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية.