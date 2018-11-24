العين ضيف كلباء.. وشباب الأهلي يلاقي الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم



يشهد اليوم الثاني من الأسبوع العاشر من دوري الخليج العربي إقامة ثلاث مباريات، حيث سيكون العين ثالث الترتيب ضيفاً على اتحاد كلباء، بينما يشد شباب الأهلي الرحال إلى الظفرة لينزل ضيفاً في ملعب حمدان بن زايد، على أن يكون ختام مباريات اليوم مع مواجهة بني ياس والنصر.

في اللقاء الأول، يحل العين ثالث الترتيب العام (19 نقطة) في الرابعة و40 دقيقة ضيفاً على اتحاد كلباء الثامن (11 نقطة)،

ويدخل «الزعيم» اللقاء رافعا شعار الفوز ولا شيء سواه، أملاً في الحفاظ على فرصة تعزيز مكانته في المنافسة على الدرع التي توج بها الموسم الماضي.

ولن يغيب عن بال العين، أن المنافس لعب دور «الحصان الأسود» في بعض الجولات، حين تمكن من التغلب على النصر، ومن ثم عرقلة الجزيرة في ملعب محمد بن زايد، وخطف نقطة في المرحلة السابقة أمام الشارقة المتصدر، مما يؤشر إلى مدى القدرات التي يمتاز بها «النمور» خاصة مع تواجد أوراق رابحة في تشكيلته يشكل المجري جوجاك وتومي وراموس أبرزها.

وسيحتاج فيفياني المدير الفني لكلباء إلى ترتيب الأوراق الدفاعية التي يمتلكها من أجل الحد من قدرات المنافس، وتأمين الصلابة الدفاعية التي تساعده على الصمود أمام حامل اللقب.

ويستقبل الظفرة الثاني عشر (9 نقاط) في الرابعة و50 دقيقة ضيفه شباب الأهلي الرابع (16 نقطة) في موقعة يريد من خلالها كل فريق البحث عن النقاط الثلاث.

ويدرك شباب الأهلي أن الفوز وحده سيعزز من فرصته في المنافسة على اللقب الغالي، كما سيمنح الفريق جرعة من الثقة من أجل تقليص أو الحفاظ على فارق النقاط مع صاحب الصدارة.

أما الظفرة فيتطلع جاهدا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، حتى يخطو خطوة نحو بر الأمان وتوسيع الفارق مع ثنائي القاع الإمارات ودبا الفجيرة.

وسيكون ملعب الشامخة في السابعة والنصف مساء مسرحاً للمواجهة التي ستجمع بين بني ياس العاشر (10 نقاط) وضيفه النصر التاسع (11 نقطة) في مباراة سيشكل الفوز بنقاطها الثلاث خطوة مهمة للأمام بالنسبة للطرفين.

وستكون المباراة عبارة عن تحد كبير ما بين الإسباني نيجريدو هداف النصر ومواطنه كوندي هداف بني ياس في الجانب الآخر، حيث نجح الأول في مواصلة التسجيل منذ المباراة الأولى مع العميد، ليرفع غلته إلى 8 أهداف في 6 مباريات، بينما نجح كوندي في تسجيل 6 أهداف.

ولن يرضى السماوي بخسارة جديدة، بعدما عرف مرارة الهزيمة في المرحلة السابقة أمام العين.