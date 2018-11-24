محمد بن حمد يتوج الفائزين في سباق بنك الفجيرة للجري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة صباح أمس الفائزين الأوائل في «سباق بنك الفجيرة الوطني للجري» بنسخته الثانية، الذي أقيم تحت رعاية سموه في ساحة الاحتفالات بالفجيرة بمشاركة أكثر من 1700 متسابق من مختلف الدول والجنسيات المقيمة في الدولة علاوة على مشاركة متميزة لأصحاب الهمم.

وبارك سمو ولي العهد للفائزين تفوقهم في السباق مؤكداً أن إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تعمل على دعم النشاطات الرياضية المتميزة التي تشارك فيها المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في إطار النهوض بالحركة الرياضية على الصعيد المحلي والدولي.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به الدورة الثانية للسباق والمشاركة الواسعة لمختلف قطاعات المجتمع من مختلف الجنسيات مؤكداً أهمية ودور هذه الأنشطة المجتمعية التي تعكس روح المنافسة الشريفة بين المشاركين.

وتقدم شريف محمد الفضلي كبير المديرين التنفيذيين في بنك الفجيرة الوطني بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لتوجيهاته الكريمة التي ساهمت في إنجاح السباق مثمناً دعم سموه المستمر لخدمة الحركة الرياضية في دولة الإمارات.

وأوضح الفضلي أن اللجنة المنظمة سعت إلى أن تمر مسارات السباق بالمعالم التاريخية التي تضمها الإمارة ومن بينها القلعة الأثرية وجامع الشيخ زايد فضلاً عن المناظر الطبيعية والشواطئ الرملية التي تتمتع بها الفجيرة.

حضر حفل التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ونخبة من الإداريين واللاعبين والمهتمين وحشد كبير من عشاق رياضة الجري.

يذكر أن سباق الفجيرة للجري الذي يقام للمرة الثانية تضمن سباق الممرات الجبلية الممتدة على مسافة 11كم وسباق مسار ال10كم وال 5 كم وال 3 كم كما شهد السباق العام الجاري انضمام فئة جديدة مخصصة لأصحاب الهمم.