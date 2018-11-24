شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواجه الفيصلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي
يسعى الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته في 9 مباريات متتالية، عندما يحل ضيفا على الفيصلي اليوم ضمن الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويتصدر الهلال اللائحة برصيد 27 نقطة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته الماضية، وكسر رقم أفضل انطلاق والمسجل باسم غريمه النصر في 8 مباريات موسم 1989.وفي لقاء آخر يستضيف الاتفاق السادس التعاون الثامن في حوار الطموحات المشتركة لتحسين النتائج.
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