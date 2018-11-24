فرستابن وبوتاس يتصدران التجارب الحرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

أسفرت التجارب الحرة الأولى، أمس، للجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 المُقامة على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي، عن تصدر الهولندي ماكس فرستابن من فريق ريد بُل الترتيب بزمن قدره دقيقة و38 ثانية و49 جزءاً من الثانية، فيما احتل البريطاني لويس هاميلتون المتوج باللقب الترتيب الرابع بزمن قدره دقيقة و39 ثانية و54 جزءاً من الثانية.

وفي التجارب الحرة الثانية تصدر الفنلندي بوتاس، ومنح فريقه مرسيدس الأفضلية بأسرع زمن، الذي بلغ دقيقة و37 ثانية و23 جزءاً من الثانية، وتراجع فرستابن الذي تصدر التجارب الأولى إلى وصافة الترتيب، وحل هاميلتون رابعاً.

وعلى صعيد بطولة جي بي3 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات مع سباق الفورمولا1، نجح سائق فريق «آرت» الروسي تيكيتا مازبين في تحقيق أفضل زمن، وبلغ دقيقة و54 ثانية و88 جزءاً من الثانية، في مرحلة التأهيل الأولى التي جرت أمس الأول، ليحصل على الأفضلية، ويتصدر المنطلقين في السباق الذي يقام على مدار اليومين الختاميين لبطولة الفورمولا1 اليوم وغداً.