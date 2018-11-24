رازوفيتش: علينا تقديم 100% من مستوانا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس



أكد مدرب الظفرة الصربي فوك رازوفيتش، بأن فريقه تجاوز الخسارة أمام النصر في الأسبوع التاسع؛ حيث منحت فترة الراحة، التي بلغت 20 يوماً، الجهاز الفني معالجة الأخطاء.

وامتدح رازوفيتش فريق نادي شباب الأهلي، وقال: إنه يملك لاعبين مميزين، إضافة لامتلاكه لأسلوب مميز، مطالباً لاعبي فريقه بالتركيز، وأن يقدموا كل جهدهم وبطاقة 100% من مستواهم؛ إذا رغبوا في تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحهم وجماهيرهم. وأشار المدرب فوك إلى أن الخط البياني للفريق في تصاعد مستمر؛ باستمرار المباريات والتمارين؛ بفضل تجاوب اللاعبين، وجهود الإدارة، التي سخرت للفريق كل متطلبات النجاح، ما ساهم في تطور مستوى الفريق من مباراة لأخرى، متجاوزاً كبوة البداية، التي رافقتها إصابات وغيابات عدة، وسيظهر الفريق بشكل مختلف في الجولات القادمة؛ بعد أن عاد للتدريبات المصابون، خاصة الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والبرازيلي رومولو دوس سانتوس، وسيحدد الجهاز الطبي قدرتهما على خوض مباراة اليوم.

من جانبه، ذكر خالد الدرمكي لاعب الظفرة بأنهم كلاعبين في كامل جاهزيتهم لمواجهة أحد أبرز وأقوى فرق دوري الخليج العربي، الذي دائماً ما يكون ضمن الفرق المرشحة للمنافسة.