الوصل يستعيد الزمن الجميل بتأهل تاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

حافظ الوصل على وجود اسم الإمارات في الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية، بعد أن أزاح فريق الأهلي المصري من المنافسة، بالتعادل معه 1-1، ليصعد بعدما استفاد من نتيجة الذهاب 2-2 في الإسكندرية.

ليلة 22 نوفمبر ستبقى في ذاكرة الوصلاوية، بعدما كتبوا تاريخاً جديداً بإقصاء أكبر وأعرق الأندية العربية؛ نادي القرن في إفريقيا، ليستعيد «الأصفر» أيام الزمن الجميل عندما كان هو «إمبراطور» البطولات، في حين أكد «الأحمر» معاناته هذا الموسم، وقد دفع جهازه الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ثمن الخروج، بعدما تمت إقالته بعد المباراة.

لم تكن ليلة «الإمبراطور» وحده حتى يسير وحيداً، فجميع أندية الإمارات كانت ترتدي الأصفر الذي مثّل الدولة، ونجح في الوجود ضمن الثمانية الكبار.

وكان الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق حاضراً في ملعب المباراة، وأهدى تأهل فريق الوصل إلى شعب الإمارات، معتبراً أن ما حققه «الإمبراطور» فرحه أسعدت الجميع، مقدماً شكره لكل الجماهير التي تكاتفت لمساندة الفريق في المباراة. وقال: «هذا هو الوصل الذي سيبقى دائماً في المقدمة، ولدينا الثقة بأن الفريق سيواصل التألق في مباريات الدوري».

من جهته، اعتبر الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين السابق، أنه ارتدى شعار الوصل؛ لأنه يمثل لون الإمارات. وقال عن لاعبي الوصل: «لقد أعطونا الأمل بقتالهم في الملعب في مباراة الذهاب التي جرت في مصر، وأدخلوا إلى نفوسنا البهجة وشرفوا الإمارات».

وأكد الشيخ عبدالله بن محمد، أن البطولة تحمل وقعاً خاصاً في كل قلب وغالية على كل إماراتي؛ لأنها تحمل اسم الوالد زايد، طيب الله ثراه.

من جهته، اعترف حسن العبدولي مدرب الوصل بأفضلية الأهلي من حيث الاستحواذ، لافتاً إلى أنه كان يتوقع هذا السيناريو بدخول الأهلي بضغط عالٍ، وقد رسم خطته وفق ذلك.

وأوضح العبدولي أن مباراة الإياب كانت أصعب من الذهاب، مبيناً أن نسبة التفكير في التأهل كانت مناصفة بين الفريقين، وقال: «في الإسكندرية وجدنا مساحات خاصة في أواخر الشوط الثاني، ولكن على ملعب زعبيل كان هناك ضغط عالٍ من المنافس، وهذا ما توقعناه، وعلى الرغم من قلة فرصنا نجحنا في التسجيل».

وعن سر الطاقة الإيجابية التي يمتلكها، قال العبدولي: «طاقتي الإيجابية آخذها من اللاعبين، مما ينعكس على الفريق».

وعما إذا كان يتوقع أن يتأهل على حساب الأهلي المصري قال العبدولي: «لقد دخلنا من الباب الواسع عبر هذه المواجهة، وكانت أمنيتي أن أصعد على حساب الأهلي، وهو فريق كبير قادم من نهاية بطولة إفريقية قدم فيها مستوى جيداً، وهو بالتأكيد خرج من أمامنا بعدة مكاسب ستفيده في الدوري المصري».

أما الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي فقد حمّل في المؤتمر الصحفي، الحكم المغربي الجعفري نور الدين، مسؤولية نتيجة التعادل وخروجه من بطولة كأس زايد للأندية، مبيناً أنهم قدموا أداء جيداً في بداية المباراة، وكانت لهم الأفضلية، والقائم حرمهم من هدف مبكر من تسديدة مروان محسن، وبعد تقدمهم بهدف وليد سليمان، تحول أداء الحكم بكثرة الصافرة ضدهم.

وقال: «أضعنا فرصاً أمام فريق يسقط كثيراً على أرض الملعب، ويرتكب العديد من الأخطاء أمام مرأى ومسمع الحكم، نجحنا في افتتاح أهداف المباراة، ومن خلال إحدى الركلات الحرة الوهمية دفعنا ثمنها غالياً، فتمكن فريق الوصل من إدراك التعادل».

وأوضح باتريس كارتيرون، أن الأهلي عانى التحكيم كثيراً في الفترات الأخيرة، وقال: «كنت أرفض الحديث عن التحكيم ولكن هناك وقت لا بد الوقوف فيه على أخطاء التحكيم، خاصة إذا كانت مؤثرة، لافتاً إلى أنه كانت هناك ركلة جزاء واضحة في مواجهة الذهاب». ولفت إلى أن الجميع داخل الفريق محبط من التعادل.

آل الشيخ: بطولة زايد بطولتكم يالوصلاوية

نقل طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس زايد تهاني المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى نادي الوصل، وخاطب لاعبي الفريق الأصفر قائلاً: أثبتم علو كعب الكرة الإماراتية،أنقل لكم تهاني المستشار فرداً فرداً ويقول لكم: بطولة زايد بطولتكم ونريد أن نراكم في النهائي ترفعون الرؤوس.

يوسف مديراً فنياً مؤقتاً

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إقالة المدرب كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبدالحفيظ قائماً بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول. وأكد خالد الدرندلي، أمين صندوق نادي الأهلي أن قرار إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون جاء بإجماع المجلس بالكامل، مشيراً إلى بدء التفاوض مع مدرب أجنبي لخلافة كارتيرون.

طرد حسام عاشور

تعرض حسام عاشور كابتن الأهلي للطرد؛ بعد نهاية المباراة؛ بعد الاعتراض على الحكم المغربي، الذي قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة؛ بعد محاولته الاعتداء عليه.

وسيتم إيقاف عاشور من قبل لجنة الانضباط .

لافتة أهلاوية معبرة

أصاب جماهير نادي الأهلي غضب كبير؛ بعد نهاية المباراة، وقد عبروا عن ذلك برسالة مؤثرة للفريق؛ حيث تركوا لافتة على سور ملعب الوصل، كُتِبَ عليها (خذلتم من ضحوا بمستقبلهم من أجلكم).

ماذا تفعل ياشناوي؟



نال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي النصيب الأكبر من انتقادات جماهير الأهلي بعدما تسبب بخطأ ساذج في تسجيل الوصل للهدف الذي أهله وأخرج «الأحمر».

وكان سؤال الأهلاوية «ماذا تفعل ياشناوي؟» وذلك بعد تداول صورة له وهو خارج الملعب لحظة تسجيل الكوري الجنوبي سوك للهدف برأسية أكدت سذاجة مدافعي الأهلي أيضاً الذي ساهم أحدهم بإدخال الكرة إلى شباكه.