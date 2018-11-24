سباق داس للمحامل الشراعية ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس



ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اليوم سباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي يمثل الجولة الثانية من منافسات تلك الفئة بعد سباق الأريام الذي أقيم الأسبوع الماضي، ويشهد السباق مشاركة أكثر من 100 محمل شراعي بمجموع 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، والذي رصد له نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مبلغ ثلاثة ملايين درهم كجوائز مالية للفائزين الأوائل بجانب الجوائز التذكارية، وسيحصل الفائز الأول بطل السباق على 210 آلاف درهم.

ويدخل البحارة سباق اليوم بمعنويات عالية للمنافسة على اللقب، فضلاً عن السعي نحو حصد أكبر عدد من النقاط للمنافسة على لقب للموسم، وكانت اللجنة الفنية في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، قد أعلنت في الموسم المنصرم تتويج المحمل «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطلاً عاماً لسباقات الموسم المنصرم لفئة 43 قدماً، بعد أن تفوق على بقية منافسيه في المجموع العام للنقاط برصيد 103 نقاط.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، التحية إلى البحارة المشاركين في هذا السباق، مؤكداً أن الإقبال الكبير على التواجد في هذا السباق، يؤكد مدى حرص الجميع على المشاركة في هذا المحفل الرياضي التراثي الكبير.

وعبر الرميثي عن أمله في موسم استثنائي جديد، متوقعاً أن تكون المنافسة شرسة للغاية في مختلف الفئات التي ينظمها النادي.