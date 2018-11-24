تجارب الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

تنطلق في السادسة من مساء اليوم تجارب سباق الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا1 في مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي بمشاركة نجوم 10 فرق للفوز بمركز أول المنطلقين في السباق الختامي الذي يقام يوم غد. وبعد أن حسم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون لقب بطولة العالم قبل المجيء إلى أبوظبي بعدما جمع 383 نقطة، وتصدر بفارق مريح عن الألماني سيباستيان فيتيل من فريق فيراري الذي حسم المركز الثاني ب302 نقطة، فيما لم يحسم المركز الثالث بعد الذي يحتله حالياً الفنلندي كيمي رايكونن من فريق مرسيدس، يسعى هاميلتون إلى تعزيز صدارته وكسب أكبر عدد من النقاط.

كان المشاركون في السباق قد أظهروا جاهزية جيدة في التجارب الحرة التي أقيمت على فترتين أمس وشارك بهما كل السائقين للوقوف على جاهزية سياراتهم وتجربة مضمار الحلبة، وسيضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات في تجارب الأداء الحرة الثالثة والأخيرة ظهر اليوم، قبل خوض غمار مرحلة التأهيل، التي تمنح متصدر ترتيبها وصاحب أفضل زمن وفق الترتيب العام مقدمة الانطلاق في السباق المرتقب مساء غد.

وأسفرت تجارب الأداء الحرة الأولى أمس عن تصدر الهولندي ماكس فرستابن من فريق ريد بُل الترتيب بزمن قدره ساعة و38 دقيقة و49 ثانية، ووصل ثانياً زميله الأسترالي دانييل ريكاردو بفارق بسيط بلغ 45 ثانية. وحل ثالثاً الفنلندي فالتيري بوتاس من فريق مرسيدس بفارق أقل من دقيقة، فيما احتل زميله البريطاني لويس هاميلتون الترتيب الرابع بفارق أقل من 10 ثوان، وجاء زميلهما الثالث الفرنسي ستيبان أوكون خلفهما في المركز الخامس بزمن ساعة و40 دقيقة و10 ثوانٍ.

ومن جانب آخر، يخطو المشاركون في بطولتي الفورمولا2 وجي بي3 أولى الخطوات في المنافسات التي تستمر على مدار يومين، وتقام بطولة جي بي3 ظهر السبت ضمن الجولة الأولى ويتم الكشف عن الفائزين في السباق بعد 18 لفة أو مع انقضاء 40 دقيقة ويختتم بالجولة الثانية الأحد، فيما تجري منافسات بطولة الفورمولا2 بالسباق الأول في السادسة و40 دقيقة السبت وتتضمن 31 دورة أو انقضاء 60 دقيقة على ضربة البداية وتختتم منافساتها بخوض السباق الثاني في الواحدة و35 دقيقة ظهر الأحد.

وتحفل البطولتان بإثارة كبيرة، حيث لم تتحدد هوية بطليهما حتى الآن، وسيكون الحسم في أبوظبي، وفي بطولة جي بي3 التي ترافق سباقات الفورمولا1 للموسم التاسع على التوالي، ويتربع السائق الفرنسي أنطون هوبرت من فريق «آرت جراند بري» في النسخة الحالية قمة ترتيب السائقين محرزاً 199 نقطة، وتحسم جولة أبوظبي لقب بطولة السائقين الأخير ضمن هذه السلسلة.

وعلى صعيد المنافسة في بطولة الفورمولا2 يسعى جورج راسل إلى تحقيق لقب بطولة السائقين في أبوظبي، قبل انتقاله للمشاركة في بطولة الفورمولا1 برفقة فريق ويليامز اعتباراً من العام المقبل. ويتربع راسل على صدارة الترتيب العام بفارق 10 نقاط عن آليكس آليون الذي يحتمل أيضاً انتقاله إلى الفورمولا1.

ولن تكون مهمة راسل في تحقيق اللقب مفروشة بالورود خاصة في ظل المنافسة الشديدة من آليكس آليون الذي يملك حظوظاً وعلى أهبة الاستعداد لخطف اللقب خلال الجولة الأخيرة.