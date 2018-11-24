فابيو فيفياني: زعامة العين تحفز كلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:نزار جعفر



أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء أن فريقه تتملكه رغبة كبيرة في الفوز اليوم ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية رغم علمه بخطورة العين ومكانته الكبيرة في الكرة الإماراتية.

وأشار المدرب فيفياني إلى أن تحضيرات فريقه كانت جيدة ولن تكون هناك غيابات مؤثرة باستثناء ثنائي الدفاع يعقوب حسن وعادل الحمادي للإصابة، لافتاً إلى أن كلباء استفاد كثيرا من فترة توقف الدوري عبر الاستشفاء والاستعداد بدرجة أكبر للمباريات الأربع المتبقية من عمر الدور الأول، وأضاف: «لدى اللاعبين معرفة تامة بصعوبة المرحلة القادمة خاصة وأن إدارة النادي والجماهير يعولون على الفريق كثيرا هذا الموسم في تحقيق حلم البقاء وكسر قاعدة الهبوط التي لازمته في تجاربه السابقة»، مبدياًً ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق المطلوب «حيث إن المواجهات الكبيرة وسطوة العين دائما ما تحفزنا على بذل كل ما في وسعنا من جهد مع ضرورة المحافظة على وضعية الفريق الجيدة في المنافسة».

من جانبه، أكد البرازيلي مايك راموس هداف الفريق الكلباوي أهمية مباراة العين اليوم التي تمثل تحديا كبيرا وتتطلب مضاعفة الجهد والأداء القتالي من أجل الفوز وإسعاد الجماهير الكلباوية ومواصلة التقدم على خارطة الترتيب، لافتا إلى أن التعادل الأخير الذي عاد به كلباء من ملعب المتصدر الشرقاوي خفف كثيرا من الضغط على فريقه وسيكون دافعا للمزيد من التألق اليوم.