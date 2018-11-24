شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: أنا فاقد الأمل فى بعض لاعبى الأهلى.. وكوليبالى لا يصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق على ماهر نجم الأهلى والمدير الفنى السابق لسموحة،على تراجع الفريق الأحمر وخسارة لقب دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى ثم توديع البطولة العربية قائلاً:"الأهلى يُعانى فالفريق يحتاج إلى عودة شخصيته.. ويوجد لاعبين فاقد فيهم الأمل ولن أذكر أسماء".

تابع على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الأهلى مش أي حد يكون موجود فيه فالفريق مطالب كل مباراة بتحقيق المكسب وكمان يكون فى أداء كويس وطول ما بيكون فى أداء بيكون فى نتيجة جيدة والجمهور كان واصله إن هيحصل ما حدث لأن الأداء فى الفترة الأخيرة لم يكن جيد".

كما أوضح على ماهر، إن المالى ساليف كوليبالى لا يصلح فى الأهلى، قائلاً:"مينفعش الاهلي يجيب مدافع محترف.. فالأهلى دائما بيقول لكل الفرق أنا دائما الأسد بإحراز أهداف وليس تأمين الدفاع وإحضار كوليبالى كان رسالة للمنافسين إن هناك أزمة فى الدفاع".