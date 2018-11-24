شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أيمن حافظ منسقا عاما لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن عودة أيمن حافظ مدير الكرة السابق بالزمالك للعمل فى قلعة ميت عقبة بمنصب المنسق العام بشكل رسمى، وحرص حافظ على تقديم التهنئة للاعبين فى غرفة الملابس عقب الفوز على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، فى الأسبوع الخامس عشر بالدورى الممتاز.

وعمل أيمن حافظ مديراً إدارياً للزمالك ثم تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأبيض قبل أن يرحل خلال الفترة الماضية لأسباب خاصة ووفقا لمصدر مطلع بنادى الزمالك إن حافظ سيعود مجددا لتولى منصب المنسق العام بالنادى الأبيض.

أوضح مصدر بفريق الزمالك إن حافظ عندما تواجد فى غرفة الملابس قال للاعبين إنه سيكون متواجد فى النادى الأبيض فى منصب المنسق العام.