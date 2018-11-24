شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يغلق ملف بيع محمد عواد بعد أزمة الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادى الاسماعيلى ملف بيع حارسه محمد عواد المعار للوحدة السعودى بعد أزمة عصام الحضرى حارس مرمى الدراويش .

وكان مسئولو الوحدة السعودى قد دخلوا فى مفاوضات جادة لتحويل إعارة محمد عواد لبيع نهائى مقابل 2 مليون دولار .

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، قد أصدر قرارا بتحويل عصام الحضرى حارس مرمى الفريق للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى.

يأتى ذلك ، بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندى ، استعدادا لملاقاة بطلها "ماسيجير نيجوزى" الأربعاء المقبل ، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر ، وذلك وفقا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذى يستعد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام لسنوات.

واستقر عصام الحضرى على الرحيل عن صفوف الدراويش فى انتقالات شهر يناير المقبل، نظرًا لعدم شعوره بالراحة داخل قلعة الدراويش