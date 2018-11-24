شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية جديدة" شعار جلسة التعارف بين لوك إيميل ولاعبى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش جلسة تعارف مع لاعبى الفريق طالبهم خلالها بفتح صفحة جديدة بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى لضمان العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى.

وأعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من (البلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا والبلجيكى جان فرانسوا مدربًا عامًا والتونسى زيد بن حمودة مخطط للأحمال و محمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى)

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.