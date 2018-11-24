الأهلي يفاوض المدير الفني السابق للزمالك

عمرو ابوبكر أكد الإعلامي زكريا ناصف، ان الأهلي يفاوض البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك السابق، ليشغل منصب المدير الفني للفريق الاول للمارد الأحمر خلفا للراحل كارتيرون. وقال ناصف خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد خلال برنامجه "الماتش"، إن الأهلي يفاوض أيضا اللاعب بغداد بو نجاح الذي يلعب في الدوري القطري لضمه في الانتقالات الشتوية. وأشار ناصف الى أن، بغداد لاعب أجنبي لذلك لابد ان ينظر الأهلي في الاستغناء عن لاعب أجنبي من المتواجدين في صفوف فريقه.

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