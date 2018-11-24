وردة يكشف لمصراوي عن حقيقة العروض الإسبانية والإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

صرح عمرو وردة لاعب منتخب مصر وباوك اليوناني، أنه يرغب في الرحيل عن ناديه في يناير المقبل بسبب عدم اعتماد المدير الفني عليه.

وقال وردة في تصريحاته لـ"مصراوي" اليوم الجمعة: "أرغب في الرحيل في يناير، أنا أريد فريق يضمن لي المشاركة باستمرار بعد استبعاد المدرب لي خلال الفترة الماضية من دون سبب واضح".

وقرر المدير الفني لنادي باوك استبعاد عمرو وردة من قائمة الفريق لمواجهة زانثي في الدوري اليوناني، ليستمر عدم اعتماده على اللاعب المصري.

وتابع: "أنا أجتهد وأبذل قصارى جهدي سواء مع المنتخب أو الفريق، وبالتالي أريد الاستمرار في الظهور بشكل جيد ولن يأتي ذلك إلا عن طريق المشاركة المنتظمة".

وأكد عمرو وردة أنه يمتلك عدد من العروض خارج الدوري اليوناني، ومن بينها أندية انجليزية، وأخرى إسبانية، ونفى وجود نية للعودة إلى الدوري المصري من جديد.

وأضاف: "أمتلك عدد من العروض في الوقت الحالي من أندية انجليزية، وأخرى إسبانية"، وعن إمكانية عودته للدوري المصري، قال: "لا أرغب في العودة خلال الوقت الحالي".