رياضة | تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال مدريد وايبار لايف .. يلا شوت

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تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال مدريد وايبار لايف .. يلا شوت

نرصد مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الأسباني بث مباشر يلا شوت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 3 ظهر اليوم السبت ، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.

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يبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار ظهر السبت في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 3 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق يوسف سيف، وذلك في المباراة التي يدير أحداثها الحكم الدولي الإسباني خوان مارتينيز مونويرا.

تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال مدريد وايبار لايف .. يلا شوت

الريال وإيبار والتشكيل المتوقع

يدخل المدرب الارجننتيني سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد مباراة ايبار بتشكيل يتكون من تييبو كورتوا لحراسة المرمى، ورباعي الدفاع ألفارو أودريوزولا، سيرجيو راموس، ناتشو، كارفخال، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسميرو، توني كروس، وبالهجوم بيل وبنزيما وفاسكيز، وذلك بحسب توقعات شبكة سكاي سبورتس.

تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال مدريد وايبار لايف .. يلا شوت

ريال مدريد وايبار بث مباشر

وعن طرق مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار، فإنه يمكنك متابعة أحداثه عبر التلفاز من خلال مجموعة من القنوات الناقلة على مختلف الأقمار الصناعية، أو عبر روابط مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، وسنتيح لكم قبل بدابة اللقاء رابط مشاهدة مباراة الريال ضد وايبار أون لاين يلا شوت بدون تقطيع.

قال سولاري المدير الفني لريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل بداية المباراة أن فريقه جاهز لتلك المواجهة وعن مقارنته بالمدير الفني السابق زين الدين زيدان رفض سولاري تلك المقارنة مؤكداً ان زيدان أسطورة والمدرب الأهم في تاريخ النادي.

تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال مدريد وايبار لايف .. يلا شوت

وكان ريال مدريد متعثراً في بداية الموسم مع المدرب الأسباني لوبتيجي وهو ما دفع رئيس النادي لأنهاء تعاقده ومع سولاري تحسنت النتائج في الفترة الأخيرة.

تابع olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم | بث مباشر ريال مدريد وايبار لايف .. يلا شوت