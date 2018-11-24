رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايباراليوم بث مباشر يوتيوب| كورة لايف

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايباراليوم بث مباشر يوتيوب| كورة لايف

تذاع غدا السبت، مباراة ريال مدريد وإيبار، ضمن منافسات الدوري الاسباني الدرجة الأولى الأسبوع 13، حيث يمكن لعشاق الكرة المستديرة مشاهدة المباراة التي ستجمع بين نادي ريال مدريد وايبار بث مباشر عبر موقع “الخليج 365 الرياضي”، في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت السعودية، الساعة 14:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايباراليوم بث مباشر يوتيوب| كورة لايف

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني

تقام مباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الاسباني غدا السبت 24-11-2018، على ملعب إبوروا، وتجمع بين نادي إيبار بنظيره نادي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ13ـ من مسابقة الدوري الاسباني للموسم الرياضي 2018-2019.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايباراليوم بث مباشر يوتيوب| كورة لايف

يدخل ريال مدريد المباراة، ساعيا لتحقيق فوزه الثالث بعد أن حقق انتصاره في مبارتين متتاليتين برصيد 20 نقطة، ويأمل نادي إيبار صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة، هزم ظيفه في هذه المباراة التي من المتوقع أن تكون قوية .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم

سيشهد هذا اللقاء غياب كل من قائد الفريق سيرخيو راموس، وماريانو دياز، وداني كاربخال، بالإضافة لخيسوس فاييخو بالنسبة لنادي ريال مدريد، فيما تشمل تشكيلة الملكي في هذه المباراة تيبو كورتوا، ألفارو أودريوزولا، مارسيلو، خافيير سانشيز، رافائيل فاران، توني كروس، كريم بنزيمة، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، ماركو أسينسيو، جاريث بيل .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايباراليوم بث مباشر يوتيوب| كورة لايف

بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار اليوم

تبث مباراة ريال مدريد وايبار، في منافسات الدوري الاسباني، يوم السبت 24 نوفمبر 2018، من الملعب البلدي إبوروا بمدينة إيبار، عبر قنوات بي ان سبورت 3، كوسموت سبورت 2، بالاضافة لقنوات LaLiga TV Bar، و beIN LaLiga HD، ويمكنكم متابعة أحداث ماتش ريال مدريد ضد ايبار على موقع عرب فور نيوز في بث مباشر .

موعد مباراة ريال مدريد وايبار في الدوري الاسباني

يستضيف غدا السبت 24 نوفمبر نادي ايبار خصمه ريال مدريد في الجولة الثالثة عشر من تصفيات الدوري الاسباني، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت الجزائر والمغرب، والساعة الرابعة مساء بتوقيت الإمارات .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايباراليوم بث مباشر يوتيوب| كورة لايف

تشكيلة نادي ايبار ضد الريال في مباراة اليوم

من المتوقع أن يدخل نادي ايبار المباراة التي ستجمعه بضيفه اليوم كل من، ماركو ديميتروفيك، باولو أوليفيرا، خوزيه أنخل كوتي، بيدرو بيجاس، روبن بينا، جونزالو إسكالانتي، سيرخيو ألفاريز، فابيان أوريلانا، مارك كوكوريلا، خوان جوردان، تشارليز دياز .

سيتم وضع البث المباشر لمباراة ريال مدريد وايبار قبل بدء اللقاء بلحظات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم بث مباشر يلا شوت ..مشاهدة مباراة ريال مدريد وايباراليوم بث مباشر يوتيوب| كورة لايف