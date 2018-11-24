رياضة | مجدي عبد الغني: هدفي أهم من أهداف محمد صلاح في مونديال 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني: هدفي أهم من أهداف محمد صلاح في مونديال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن هدفه في كأس العالم 1990 أهم من هدفي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني في مونديال روسيا هذا العام.

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "هدفي في كأس العالم مؤثر لأننا حصلنا منه على نقطة من المباراة، في حين أن هدفي محمد صلاح لم نتمكن من الحصول عليهم أي نقاط".

وتابع عبد الغني: "هاني أبو ريدة يمثل فيلم الأتوبيس لأنه يقود الكرة المصرية وصاحب السيطرة عليها ومحمود طاهر فيلم آخر الرجال المحترمين ومحمود الخطيب فيلم الخطايا أو أبي فوق الشجرة لأنه نجم مثل عبد الحليم حافظ وأحمد شوبير فيلم الرجل الثاني لأنه يستطيع إدارة أموره".