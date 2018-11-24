رياضة | عبد الغني يستبعد تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الغني يستبعد تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يقود فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والحالي للسد القطري الأهلي خلفاً لباتريس كارتيرون.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كان من المفترض أن يبلغ محمود الخطيب نائب رئيس النادي العامري فاروق بقرار إقالة كارتيرون وليس خالد مرتجي".

وأضاف :"لا أعتقد أنه يمكن التعاقد مع فيريرا لأنه مستقر في قطر وسعيد هناك بالإضافة إلى أن ذلك التوقيت حرج أن يتولى مدرب كبير قيادة الفريق".

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً : "المشكلة ليست في كارتيرون وإنما في العناصر واللاعبين الموجودين في الفريق".