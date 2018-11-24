رياضة | هالة فاخر توجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة فاخر توجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة هالة فاخر عن رغبتها في لقاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر. وقالت هالة في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "أتابع محمد صلاح لأنه مصري ولاعب مؤدب ومحترم ولديه طموح وأتمنى مقابلته وأقول له ربنا يخليك لمصر". وأضافت :"حمادة هلال يمثل الأهلي وأمير كرارة منتخب البرازيل ويونس شلبي الزمالك وفاخر فاخر اتحاد الكرة". واختتمت هالة تصريحاتها قائلة :" أقوم بتصوير الجزء الثالث من كلبش وامثل دور والدة سليم الأنصاري".

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